Выпуск дистрибутива Tails 6.1

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.1 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обновлены версии Tor Browser 13.0.13 (на базе Firefox 115.9.1) и Thunderbird 115.9. Добавлена новая версия микрокода для CPU Intel с изменениями, необходимыми для блокирования уязвимости RFDS. В конфигураторе постоянного хранилища обеспечено отображение всех включённых дополнительных возможностей.



Источник: opennet.ru