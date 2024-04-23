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Выпуск дистрибутива Tails 6.2

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.2 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

  • Обновлены версии Tor Browser 13.0.13 (на базе Firefox 115.10), Tor 0.4.8.11 и Thunderbird 115.20.
  • В экране приветствия входа в систему (Welcome Screen) реализована возможность включения локализации для 21 дополнительного языка, среди которых украинский, армянский, казахский, латышский и эстонский языки (русский был доступен ранее).
  • Секция локализации в Welcome Screen переименована в «Язык и форматы» («Language and Formats»).
  • В интерфейсе Tails Upgrader по умолчанию активирована опция для откладывания установки обновлений (Make Upgrade later).
  • Расширен спектр ошибок, распознаваемых при проблемах с чтением или записью на USB-накопители.
  • Решены проблемы с надёжностью работы Wi-Fi.
  • Отключена обработка клавиш SysRq.
  • Для усиления защиты от уязвимости Spectre v4 включён по умолчанию параметр «spec_store_bypass_disable=on».

Источник: opennet.ru

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