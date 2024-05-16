Выпуск дистрибутива Tails 6.3 и браузера Tor Browser 13.0.15

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.3 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

Tor Browser обновлён до версии 13.0.15.

Отключён встроенный в Thunderbird PDF-просмотрщик, из-за выявления уязвимости (CVE-2024-4367), позволяющей добиться выполнения JavaScript-кода при обработке специально оформленных шрифтов. Для просмотра PDF-документов в Thunderbird теперь вызывается внешнее приложение Document Viewer.

В диалоге, показываемом после завершения автоматического обновления, по умолчанию теперь активна кнопка «Перезагрузить позднее», а не «Перезагрузить сейчас».

Решена проблема c настройкой некоторых принтеров, параметры которых ранее были сохранены в постоянном хранилище.

Устранена длительная задержка при переключении между экраном приветствия входа в систему и рабочим столом GNOME, когда не удаётся выполнить анонимизацию MAC-адреса.

В новой версии Tor Browser 13.0.15 выполнена синхронизация с кодовой базой Firefox 115.11.0 ESR, в которой устранено 7 уязвимостей. Решена проблема с удалением используемого в приватном режиме каталога IndexDB при закрытии браузера. Для проверки нового идентификатора задействован модуль HomePage. Налажено выставление фокуса на запрос аутентификации Onion-сервисов.



Источник: opennet.ru