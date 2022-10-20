Выпуск дистрибутива Ubuntu 22.10

В день восемнадцатилетия проекта доступен релиз дистрибутива Ubuntu 22.10 «Kinetic Kudu», который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев (поддержка будет осуществляться до июля 2023 года). Установочные образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая) и Ubuntu Unity.

Основные изменения:

Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 43, в котором появился блок с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек, продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, обновлён файловый менеджер Nautilus, добавлены настройки безопасности оборудования и прошивок, возвращена поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps).

Произведён переход на использование по умолчанию мультимедийного сервера PipeWire для обработки звука. Для обеспечения совместимости добавлена работающая поверх PipeWire прослойка pipewire-pulse, которая позволяет сохранить работу всех существующих клиентов PulseAudio. Ранее PipeWire применялся в Ubuntu для обработки видео при записи скринкастов и для предоставления доступа к экрану. Внедрение PipeWire позволит предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений.

По умолчанию предложен новый текстовый редактор «GNOME Text Editor», реализованный с использованием GTK 4 и библиотеки libadwaita. Ранее предлагаемый редактор GEdit остался доступен для установки из репозитория universe. GNOME Text Editor по функциональности и организации интерфейса близок к GEdit, в новом редакторе также предлагается набор базовых функций редактирования текстовых файлов, подсветка синтаксиса, мини-карта документа и интерфейс на основе вкладок. Из особенностей выделяется поддержка тёмной темы оформления и возможность автоматического сохранения изменений для защиты от потери работы в результате сбоя.

Из базовой поставки исключено приложение To Do, которое можно установить из репозитория под именем endeavour. Удалено приложение и GNOME Books, в качестве замены предлагается использовать Foliate.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.19. Обновлены версии systemd 251, Mesa 22, BlueZ 5.65, CUPS 2.4, NetworkManager 1.40, Pipewire 0.3.57, Poppler 22.08, PulseAudio 16, xdg-desktop-portal 1.15, Firefox 104, LibreOffice 7.4, Thunderbird 102, OpenVPN 2.6.0-pre, Containerd 1.6.4, Runc 1.1.2, Docker 20.10.16. QEMU 7.0, openvswitch 3.0.

Для запуска openssh включён systemd-сервис для активации по сокету (запуск sshd при попытке установки сетевого соединения).

Клиентские библиотеки SSSD (nss, pam и т.п.) переведены на многопоточную обработку запросов вместо последовательного разбора очереди одним процессом. Добавлена поддержка аутентификации с использованием протокола OAuth2, реализованная при помощи плагина krb5 и исполняемого файла oidc_child.

В DNS-сервер BIND и утилиту dig добавлена поддержка верификации TLS-сертификатов и аутентификации с использованием TLS.

В приложениях для работы с изображениями обеспечена поддержка формата WEBP.

Добавлена поддержка 64-битных плат Sipeed LicheeRV, Allwinner Nezha и StarFive VisionFive, использующей архитектуру RISC-V и доступных в продаже по цене 17, 112 и 179 долларов.

Добавлен сервис debuginfod.ubuntu.com, позволяющий при отладке поставляемых в дистрибутиве программ обойтись без установки отдельных пакетов с отладочной информацией из репозитория debuginfo. При помощи нового сервиса пользователи получили возможность динамической загрузки отладочных символов с внешнего сервера непосредственно во время отладки. Отладочная информация предоставляется для пакетов из репозиториев main, universe, restricted и multiverse всех поддерживаемых выпусков Ubuntu.

В AppArmor добавлена возможность ограничения доступа к пространствам имён идентификаторов пользователей (user namespace). Администратор можно явно определить каким приложениям и пользователям можно использовать user namespace.

В системе Netplan, применяемой для хранения настроек сетевых интерфейсов, добавлена поддержка устройств InfiniBand, VXLAN и VRF.

В Live-сборки серверной редакции Ubuntu обновлён инсталлятор Subiquity (22.10.1), в котором расширены возможности автоматической установки, обеспечена интеграция с cloud-init, улучшена работа с клавиатурой.

Для улучшения интеграции с Windows в cyrus-sasl2 добавлена возможность использования в транспорте ldaps:// привязки канала LDAP (LDAP Channel Binding) и цифровых подписей для подтверждения целостности.

Улучшены сборки для плат Raspberry Pi. Добавлена поддержка некоторых внешних экранов (DSI, Hyperpixel, Inky) для Raspberry Pi. Для плат Raspberry Pi Pico добавлена утилита mpremote для упрощения разработки на MicroPython. Добавлена обвязка для использования библиотек GPIO в системе с ядром Linux 5.19. Обновлён конфигуратор raspi-config.

В число официальных редакций Ubuntu включена сборка Ubuntu Unity. Ubuntu Unity предлагает рабочий стол на основе оболочки Unity 7, основанной на библиотеке GTK и оптимизированной для эффективного использования вертикального пространства на ноутбуках с широкоформатными экранами. Оболочка Unity поставлялась по умолчанию начиная с Ubuntu 11.04 и заканчивая Ubuntu 17.04, после чего была заменена на оболочку Unity 8, на смену которой в 2017 году пришёл штатный GNOME с панелью Ubuntu Dock.

В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.25 и набор приложений KDE Gear 22.08.

В Ubuntu Studio обновлены версии Darktable 4.0.0, OBS Studio 28.0.1, Audacity 3.1.3, digiKam 8.0.0, Kdenlive 22.08.1, Krita 5.1.1, Q Light Controller Plus 4.12.5, Freeshow 0.5.6, openLP 2.9.5. В инсталлятор добавлена возможность удаления из системы компонентов, не представляющих интереса для пользователя.

В Ubuntu MATE продолжен поставляться MATE Desktop 1.26.1, но панель MATE Panel обновлена до ветки 1.27 и включает патчи, позволяющие выровнять апплеты по центру. Включение выравнивания по центру производится в конфигураторе MATE Tweak. Добавлен отдельный экран для настройки всплывающего интерфейса быстрого поиска HUD (Heads-Up Display). В состав включена утилита для управления учётными записями User Manager.

В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.6.2. Обновлены апплеты. Задействовано меню budgie-menu с традиционной раскладкой, областью быстрого перехода и кнопками для быстрого доступа к настройкам. Улучшена поддержка дробного масштабирования. В конфигураторе переделано управление цветовыми профилями. Изменён набор приложений по умолчанию: GNOME-Calculator заменён на Mate Calc, GNOME System Monitor на Mate System Monitor, Evince на Atril, GNOME Font Viewer на font-manager, Celluloid на Parole. Удалены из поставки GNOME-Calendar, GNOME-Maps, GNOME Screenshot,

В Xubuntu рабочий стол Xfce обновлён до экспериментальной ветки 4.17. Обновлена тема оформления elementary-xfce 0.17. Обновлены версии Catfish 4.16.4, Exo 4.17.2, Gigolo 0.5.2, Mousepad 0.5.10, Ristretto 0.12.3, Thunar File Manager 4.17.9, Xfce Clipman Plugin 1.6.2, Xfce Netload Plugin 1.4.0, Xfce Panel 4.17.3, Xfce Screenshooter 1.9.11, Xfce Settings 4.16.2, Xfce Systemload Plugin 1.3.1, Xfce Task Manager 1.5.4 и Xfce Whisker Menu Plugin 2.7.1.

Источник: opennet.ru