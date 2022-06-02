Выпуск Distrobox 1.3, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов

Увидел свет инструментарий Distrobox 1.3, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. Код проекта написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

Проект реализован в форме надстройки над инструментарием Docker или Podman, и отличается максимальным упрощением работы и настройкой интеграции запущенного окружения с остальной системой. Для создания окружения с другим дистрибутивом достаточно выполнить одну команду distrobox-create, не задумываясь о тонкостях. После запуска Distrobox обеспечивает проброс домашнего каталога пользователя в контейнер, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, позволяет подключать внешние накопители, добавляет вывод звука, реализует интеграцию на уровне SSH-агента, D-Bus и udev.

В итоге пользователь может полноценно работать в другом дистрибутиве, не покидая основную систему. В Distrobox заявлена возможность использования в качестве хост-системы 16 дистрибутивов, включая Alpine, Manjaro, Gentoo, EndlessOS, NixOS, Void, Arch, SUSE, Ubuntu, Debian, RHEL и Fedora. В контейнере может быть запущен любой дистрибутив для которого имеются образы в формате OCI.

Из основных областей применения называются эксперименты с атомарно обновляемыми дистрибутивами, такими как Endless OS, Fedora Silverblue, OpenSUSE MicroOS и SteamOS3, создание отдельных изолированных окружений (например, для запуска домашней конфигурации на рабочем ноутбуке), доступ к более свежим версиям приложений из экспериментальных веток дистрибутивов.

В новом выпуске добавлена команда distrobox-host-exec для запуска команд из контейнера, выполняемых в окружении хост-системы. Добавлена поддержка инструментария microdnf. Реализована поддержка контейнеров, работающих с правами root (rootful). Расширена поддержка дистрибутивов (Fedora-Toolbox 36, openSUSE 15.4-beta, AlmaLinux 9, Gentoo, системы на базе ostree). Улучшена интеграция с системным окружением, например, реализована синхронизация настроек часового пояса, dns и /etc/hosts.