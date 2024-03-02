Выпуск Distrobox v1.7, инструментария для запуска приложений из других дистрибутивов в контейнерах

Опубликован инструментарий Distrobox 1.7, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. Код проекта написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

Проект предоставляет надстройку над Docker, Podman или Lilipod и отличается максимальным упрощением работы и интеграции запущенного окружения с остальной системой. Для создания окружения с другим дистрибутивом достаточно выполнить одну команду distrobox-create, не задумываясь о тонкостях. После запуска Distrobox обеспечивает проброс домашнего каталога пользователя в контейнер, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, позволяет подключать внешние накопители, добавляет вывод звука, реализует интеграцию на уровне SSH-агента, D-Bus и udev.

В Distrobox заявлена возможность использования в качестве хост-системы 25 дистрибутивов, включая Alpine, Manjaro, Gentoo, EndlessOS, NixOS, Void, Arch, SUSE, Ubuntu, Debian, RHEL и Fedora. В контейнере может быть запущен любой дистрибутив для которого имеются образы в формате OCI. После установки пользователь может полноценно работать в другом дистрибутиве не покидая основную систему.

Из основных областей применения называются эксперименты с атомарно обновляемыми дистрибутивами, такими как Endless OS, Fedora Silverblue, OpenSUSE MicroOS и SteamOS3, создание отдельных изолированных окружений (например, для запуска домашней конфигурации на рабочем ноутбуке), доступ к более свежим версиям приложений из экспериментальных веток дистрибутивов.

В новом выпуске:

В утилиту distrobox-export добавлена опция «–enter-flags» для указания дополнительных флагов distrobox, передаваемых при запуске команды distrobox-enter. В distrobox-export также добавлены опции «–list-apps» и «–list-binaries» для вывода списков экспортируемых приложений и исполняемых файлов.

В утилиту distrobox-create добавлены опции «–hostname» для задания хоста, отличающегося от имени окружения, и «–unshare-groups» для отключения совместного использования групп с хост-окружением.

Улучшено управление login shell.

Улучшена поддержка systemd в контейнерах с системой инициализации.

Улучшено работа на системах с видеокартами NVIDIA.

Улучшена поддержка контейнеров c дистрибутивом Wolfi.

Улучшена работа графических приложений, экспортированных из контейнеров, работающих с правами root (rootful).

Улучшена поддержка базы терминалов terminfo.

Внесены изменения, нарушающие совместимость с приложениями и исполняемыми файлами, экспортированными из контейнера для вызова из хост-окружения. В случае возникновения проблем рекомендуется выполнить реэкспорт приложений и исполняемых файлов из контейнера.

Источник: linux.org.ru