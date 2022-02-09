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Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.41.0

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.41, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка тёмного режима оформления.
    Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.41.0 Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.41.0
  • Для выбора режима оформления в настройки добавлена новая секция «Appearance», в которой предложено три варианта представления интерфейса: Auto (как в браузере), Light и Dark, а также реализованы параметры для изменения цвета акцентирования внимания и отключения всплывающих подсказок.
    Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.41.0
  • Во вкладке управления списками фильтров («Filter lists») добавлен параметр, позволяющий отключить остановку любой сетевой активности в браузере до того, как uBlock Origin завершит загрузку всех фильтров (по умолчанию сетевые запросы приостанавливаются, чтобы гарантировать, что при открытии страниц будут применены все фильтры).
    Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.41.0
  • Устранена несовместимость с дополнением WebRTC Protect.
  • Повышены требования к минимальным версиям браузеров, для работы дополнения теперь необходимы как минимум версии Firefox 68, Chromium 66 и Opera 53.

Источник: opennet.ru

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