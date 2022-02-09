Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.41.0

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.41, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

Основные изменения:

Добавлена поддержка тёмного режима оформления.

Для выбора режима оформления в настройки добавлена новая секция «Appearance», в которой предложено три варианта представления интерфейса: Auto (как в браузере), Light и Dark, а также реализованы параметры для изменения цвета акцентирования внимания и отключения всплывающих подсказок.

Во вкладке управления списками фильтров («Filter lists») добавлен параметр, позволяющий отключить остановку любой сетевой активности в браузере до того, как uBlock Origin завершит загрузку всех фильтров (по умолчанию сетевые запросы приостанавливаются, чтобы гарантировать, что при открытии страниц будут применены все фильтры).

Устранена несовместимость с дополнением WebRTC Protect.

Повышены требования к минимальным версиям браузеров, для работы дополнения теперь необходимы как минимум версии Firefox 68, Chromium 66 и Opera 53.

Источник: opennet.ru