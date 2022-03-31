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Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.42.0

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.42, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

Основные изменения:

  • Устранено дублирование записей при слиянии импортированных директив.
  • Обеспечено использование предоставляемой браузером тёмной цветовой схемы при выборе тёмной темы оформления в дополнении.
  • В число допустимых источников фильтров добавлены списки letsblock.it.
  • Для косметических фильтров, предназначенных для замены содержимого на странице, предложен экспериментальный процедурный оператор «:others()», позволяющий охватить все элементы, кроме указанного множества элементов.
  • Реализован механизм быстрого исправления серьёзных проблем в фильтрах, таких как недавнее нарушение работы gmail из-за ошибки в правилах. Суть механизма в создании дополнительного пустого списка, в который в случае проблем добавляются правила для экстренного изменения фильтров. uBlock Origin проверяет данный список спустя 6 и 24 часа после обновления списков EasyList.
  • Из основного набора фильтров удалён список MVPS, уже больше года находящийся в заброшенном состоянии.
  • При выборе элемента picture обеспечен и выбор вложенных элементов source.

Источник: opennet.ru

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