Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.42.0

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.42, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

Основные изменения:

Устранено дублирование записей при слиянии импортированных директив.

Обеспечено использование предоставляемой браузером тёмной цветовой схемы при выборе тёмной темы оформления в дополнении.

В число допустимых источников фильтров добавлены списки letsblock.it.

Для косметических фильтров, предназначенных для замены содержимого на странице, предложен экспериментальный процедурный оператор «:others()», позволяющий охватить все элементы, кроме указанного множества элементов.

Реализован механизм быстрого исправления серьёзных проблем в фильтрах, таких как недавнее нарушение работы gmail из-за ошибки в правилах. Суть механизма в создании дополнительного пустого списка, в который в случае проблем добавляются правила для экстренного изменения фильтров. uBlock Origin проверяет данный список спустя 6 и 24 часа после обновления списков EasyList.

Из основного набора фильтров удалён список MVPS, уже больше года находящийся в заброшенном состоянии.

При выборе элемента picture обеспечен и выбор вложенных элементов source.

Источник: opennet.ru