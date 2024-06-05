Выпуск драйвера NVIDIA 550.90.07

4 июня состоялся очередной выпуск видеодрайвера NVIDIA версии 550.90.07. Среди особенностей NVIDIA 550.90.07 можно отметить улучшенную способность команды nvidia-modprobe определять, загружены ли уже модули ядра, что устраняет проблему, из-за которой nvidia-persistence не могла установить режим сохранения (persistence mode) в некоторых системах. Это относится к системам Linux, FreeBSD и Solaris.

Исправлена ​​ошибка, которая могла привести к сбою X-сервера, когда графические приложения запрашивали прорисовки с одним буфером, при включении функции повышения резкости Vulkan. Исправление направлено устранение состояние гонки, которая могла привести к панике ядра из-за невозможности снять спин-блокировку (spinlock).

Исправлена ошибка, которая могла привести к тому, что дополнительные экраны X запрашивали дисплеи, которые должны были быть назначены предыдущему экрану X на основе заданной конфигурации X.

Для систем Linux: исправлена ошибка при использовании расширения OpenGL GLX_EXT_buffer_age в X.Org с разгрузкой рендеринга PRIME. На данный момент расширение OpenGL GLX_EXT_buffer_age временно отключено в Xwayland для обхода ошибки.

В FreeBSD исправлена ошибка, вызывающую сбой установки драйвера, когда каталог установки страницы руководства не существует.

В Solaris исправлена ошибка вызывающую панику ядра в системах, где системная консоль не управляется графическим процессором NVIDIA.

Источник: linux.org.ru