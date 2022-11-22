Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.8.0

После четырёх с половиной лет разработки опубликован релиз двухпанельного файлового менеджера Кrusader 2.8.0, построенного с использованием Qt, технологий KDE и библиотек KDE Frameworks. В Кrusader имеется поддержка архивов (ace, arj, bzip2, gzip, iso, lha, rar, rpm, tar, zip, 7zip), проверки контрольных сумм (md5, sha1, sha256-512, crc и т.п.), обращения к внешним ресурсам (FTP, SAMBA, SFTP, SCP) и функции массового переименования по маске. Присутствуют встроенные менеджер для монтирования разделов, эмулятор терминала, текстовый редактор и просмотрщик содержимого файлов. В интерфейсе поддерживаются вкладки, закладки, инструменты для сравнения и синхронизации содержимого каталогов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Основные изменения: