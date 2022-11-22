Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.8.0

После четырёх с половиной лет разработки опубликован релиз двухпанельного файлового менеджера Кrusader 2.8.0, построенного с использованием Qt, технологий KDE и библиотек KDE Frameworks. В Кrusader имеется поддержка архивов (ace, arj, bzip2, gzip, iso, lha, rar, rpm, tar, zip, 7zip), проверки контрольных сумм (md5, sha1, sha256-512, crc и т.п.), обращения к внешним ресурсам (FTP, SAMBA, SFTP, SCP) и функции массового переименования по маске. Присутствуют встроенные менеджер для монтирования разделов, эмулятор терминала, текстовый редактор и просмотрщик содержимого файлов. В интерфейсе поддерживаются вкладки, закладки, инструменты для сравнения и синхронизации содержимого каталогов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.
Основные изменения:
- В меню добавлена возможность повторного открытия недавно закрытых вкладок и быстрой отмены закрытия вкладки.
- В активной панели обеспечена возможность отражения рабочего каталога, используемого во встроенном терминале.
- При переименовании файлов предоставлена функция цикличного выделения частей имени файла.
- Добавлены режимы открытия новой вкладки следом за текущей вкладкой или в конце списка.
- Добавлены опции для расширения вкладок («Expanding tabs») и закрытия вкладок двойным кликом («Close tab by double click»).
- Добавлены настройки для изменения цветов переднего плана и фона поля, используемого для переименования.
- Добавлена настройка для выбора поведения для кнопки «New Tab» (создание новой вкладки или дублирование текущей).
- Добавлена возможность сброса выделения файла простым кликом мыши.
- Добавлены опции для скрытия лишних элементов из меню Media.
- В различных диалоговых окнах предоставлена возможность удаления элементов из истории ввода при использовании комбинации Shift+Del.
- В диалоге «New Folder…» обеспечено отображение истории работы с каталогами и вывод контекстной подсказки имени каталога.
- Добавлена возможность дублирования активной вкладки при клике мышью с нажатой клавишей Ctrl или Alt.
- Исправлено более 60 ошибок, включая проблемы, проявлявшиеся при удалении каталогов, выделении файлов и работе с архивами или iso-файлами.
Источник: opennet.ru