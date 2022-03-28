Выпуск DXVK 1.10.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.10.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 21.2, NVIDIA 495.46, Intel ANV и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

Реализована начальная поддержка совместно используемых ресурсов текстур и API IDXGIResource. Для организации хранения метаданных текстур вместе со связанными с ними дескрипторами разделяемой памяти требуется применение дополнительных патчей к Wine, которые пока доступны только в ветке Proton Experimental. В настоящее время реализация ограничена поддержкой совместного доступа к 2D-текстурам для API D3D9 и D3D11. Не поддерживается вызов IDXGIKeyedMutex и пока отсутствует возможность совместного использования ресурсов с приложениями, использующими D3D12 и Vulkan. Добавленные возможности позволили решить проблемы с воспроизведением видео в некоторых играх Koei Tecmo, таких как Nioh 2 и игры серии Atelier, а также наладить отрисовку интерфейса в игре Black Mesa.

Добавлена переменная окружения DXVK_ENABLE_NVAPI, позволяющая отключить переопределение идентификатора производителя (аналогично параметру dxvk.nvapiHack = False).

Улучшена генерация кода шейдеров при использовании локальных массивов, что может ускорить работу некоторых игр D3D11 в системах с драйверами NVIDIA.

Добавлена оптимизация, потенциально увеличивающая производительность отрисовки изображений в формате DXGI_FORMAT_R11G11B10_FLOAT.

Решены проблемы с загрузкой текстур при использовании D3D9.

Для игр Assassin’s Creed 3 и Black Flag включена настройка «d3d11.cachedDynamicResources = a», решающая проблемы с производительностью. Для игры Frostpunk включена настройка «d3d11.cachedDynamicResources = c», а для игры God of War — «dxgi.maxFrameLatency = 1».

Устранены проблемы с отрисовкой в играх «GTA: San Andreas» и «Rayman Origins».

Источник: opennet.ru