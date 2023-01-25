Выпуск DXVK 2.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

На системах с поддержкой цветового пространства HDR10 предоставлена возможность активации HDR через выставление переменной окружения DXVK_HDR=1 или указание параметра dxgi.enableHDR = True в файле конфигурации. После активации HDR игры могут определять и использовать цветовое пространство HDR10 при наличии пакета vkd3d-proton 2.8 или более новой версии. Основные пользовательские окружения в Linux пока не поддерживают HDR, но поддержка HDR имеется в композитном сервере Gamescope, для включения которой следует использовать опцию «—hdr-enabled» (пока работает только на системах с GPU AMD при использовании ядра Linux с патчами josh-hdr-colorimetry).

Улучшена компиляция шейдеров. Для уменьшения заиканий использование библиотек конвейера (pipeline) расширено на конвейеры с тесселяцией и геометрическими шейдерами, а при использовании MSAA задействованы дополнительные возможности Vulkan-расширения VK_EXT_extended_dynamic_state3.

Для старых игр с поддержкой сглаживания с множественной выборкой (MSAA, Multi-Sample Anti-Aliasing) добавлены настройки d3d9.forceSampleRateShading и d3d11.forceSampleRateShading включающие режим Sample Rate Shading для всех шейдеров, позволяющий повысить качество изображений в играх.

В сборки для Linux добавлен бэкенд GLFW, который можно использовать как альтернативу бэкенду SDL2.

Улучшена логика передачи команд D3D11 для приближения поведения DXVK к родным драйверам D3D11 и достижения более предсказуемой производительности.

Устранены проблемы, проявляющиеся в играх: Ashes of the Singularity. Battlefield: Bad Company 2. Gujian 3. Resident Evil 4 HD. Saints Row: The Third. Sekiro. Sonic Frontiers. Supreme Commander: Forged Alliance.



Источник: opennet.ru