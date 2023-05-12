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Выпуск DXVK 2.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка прослойки D3D11On12, обеспечивающей работу Direct3D 11 поверх Direct3D 12. Для поддержки D3D12 в новых играх на базе движка Unity, таких как Lego Builder’s Journey, в DXVK реализована возможность создания устройств D3D11 из устройств D3D12, используя функцию D3D11On12CreateDevice и программный интерфейс ID3D11On12Device.
  • В реализации Direct3D 9 появилась поддержка частичного отображения (Partial Presentation), позволяющего организовать отображение частей окна через копирование содержимого экранного буфера (backbuffer) в системную память и последующей отрисовки его в окно, используя CPU. Указанная возможность улучшает совместимость с лаунчерами игр, созданными с использованием инструментария Microsoft WPF, ценой снижения производительности. Для Direct3D 9 также улучшено общее поведение виртуальных фреймбуферов (SwapChain) и прекращена поддержка опции d3d9.noExplicitFrontBuffer.
  • При использовании вместе с Proton или Wine по умолчанию прекращено создание файлов с логами и организован вывод диагностических сообщений в консоль при помощи специфичных для wine возможностей, что соответствует поведению vkd3d-proton. Для возобновления создания отдельных файлов c логами можно установить переменную окружения DXVK_LOG_PATH.
  • Значительно уменьшено потребление памяти в ситуациях создания в играх неиспользуемых устройств D3D11.
  • На системах с несколькими GPU улучшено определение устройств вывода, доступных через DXGI, что решает проблемы с производительностью в новых играх на базе движка RE (Reach for the Moon), использующих D3D12.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх:
    • Battle Fantasia Revised Edition
    • Cold Fear
    • Dawn of Magic 2
    • DC Universe Online
    • Far Cry 2
    • Halo: The Master Chief Collection
    • Warhammer 40k: Space Marine
    • Jade Empire
    • Sid Meier’s Pirates
    • Total War: Shogun 2

    Источник: opennet.ru

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