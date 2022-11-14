Выпуск EasyOS 4.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал экспериментальный дистрибутив EasyOS 4.5, совмещающий технологии Puppy Linux с использованием контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 825 МБ.

В новом выпуске:

Ядро Linux обновлено до версии 5.15.78. В ядре при компиляции включены настройки для улучшения поддержки KVM и QEMU, а также включено использование TCP syncookie для защиты от флуда SYN-пакетами.

Панель, используемая для просмотра IP TV на рабочем столе, обновлена до версии MK8.

Разработка сборочной системы woofQ перенесена на GitHub.

Обновлены версии пакетов, в том числе предложены Firefox 106.0.5, QEMU 7.1.0 и Busybox 1.34.1.

Проведена подготовка к пересмотру модели работы только под пользователем root (так как текущая модель работы под пользователем root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения слишком усложнена и небезопасна, проводятся эксперименты по предоставлению возможности работы под непривилегированным пользователем).

Используемое при пересборке пакетов окружение OpenEmbedded (OE) обновлено до версии 3.1.20.

Скрипт для запуска Pulseaudio перемещён в /etc/init.d.

Изменён процесс установки системы, который отделён от загрузчика. Ранее применяемые загрузчики rEFInd/Syslinux заменены на Limine, который поддерживает загрузку на системах, как с UEFI, так и с BIOS.

Добавлены SFS-пакеты с Android Studio, Audacity, Blender, Openshot, QEMU, Shotcut, SmartGit, SuperTuxKart, VSCode и Zoom.

Добавлена утилита ‘deb2sfs’ для преобразования deb-пакетов в sfs. Улучшена утилита ‘dir2sfs’.

Налажена возможность вывода на печать из программ, собранных с GTK3.

Добавлена поддержка компилятора для языка Nim.

Особенности дистрибутива:

Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственный механизм Easy Containers.

Работа по умолчанию с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.

Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-4.5, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).

Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).

Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов и по сути напоминающие форматы appimages, snaps и flatpak.

Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.

Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.

Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ и исходные тексты пакетов от проекта OpenEmbedded.

Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.

В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.

Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare.

Источник: opennet.ru