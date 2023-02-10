Выпуск Electron 23.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 23.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 110, платформы Node.js 18.12.1 и JavaScript-движка V8 11.

В среди изменений в новом выпуске:

Добавлена поддержка API WebUSB, позволяющего напрямую взаимодействовать со специализированными периферийными устройствами, подключаемыми через порт USB. WebUSB даёт возможность организовать работу с USB-устройствами без установки в систему специализированных драйверов c определением логики низкоуровневого взаимодействия в приложении.

В объект Display добавлено свойство «label» с текстовой меткой, наглядно идентифицирующей экран.

Реализован API app.getPreferredSystemLanguages() для определения выбранных в системе языков.

Добавлен метод SerialPort.forget(), возвращающий Promise для обработки закрытия последовательного порта, а также реализовано событие serial-port-revoked, генерируемое при отзыве доступа к последовательному порту после закрытия соединения к нему.

Добавлен API win.setHiddenInMissionControl, позволяющий скрыть окно приложения в интерфейсе Mission Control на системах с macOS.

Из объекта BrowserWindow удалены устаревшие события scroll-touch-begin, scroll-touch-end и scroll-touch-edge, вместо которых следует использовать событие input-event в WebContents.

Прекращена поддержка ОС Windows 7, 8 и 8.1, а также Windows Server 2012 и 2012 R2.

Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 734 приложения. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

Источник: opennet.ru