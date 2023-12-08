Выпуск Electron 28.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Опубликован релиз платформы Electron 28.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 120, платформы Node.js 18.18.2 и JavaScript-движка V8 12.0.

Среди изменений в новом выпуске:

Добавлена поддержка JavaScript-модулей ESM (ECMAScript Modules), созданных в соответствии со спецификацией ECMAScript 6 и применяемых в браузерных web-приложениях (ранее в Electron поддерживались только модули CommonJS, специфичные для Node.js). ESM-модули можно использовать как в самом Electron, так и в обработчиках на базе API UtilityProcess. Поддержка EMS-модулей также добавлена в инструментарий для сборки и публикации приложений Electron Forge.

На платформе Linux реализована обработка переменной окружения ELECTRON_OZONE_PLATFORM_HINT, упрощающей включение поддержки протокола Wayland в приложениях на базе платформы Electron (можно обойтись без добавления флага «—ozone-platform-hint» в .desktop-файл).

В объект Display добавлены свойства detected, maximumCursorSize и nativeOrigin.

Настройка WebContents.backgroundThrottling по умолчанию изменена на значение «false», отключающего ограничение частоты кадров при выводе содержимого при помощи объекта BrowserWindow.

Удалены методы BrowserWindow.setTrafficLightPosition (следует использовать BrowserWindow.setWindowButtonPosition), BrowserWindow.getTrafficLightPosition (следует использовать BrowserWindow.getWindowButtonPosition), ipcRenderer.sendTo (следует использовать MessageChannel) и app.runningUnderRosettaTranslation (следует использовать app.runningUnderARM64Translation). Прекращена поддержка событий scroll-touch-[begin|end|edge].

Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 756 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.



Источник: opennet.ru