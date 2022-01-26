Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0

После полутора лет разработки Опубликован выпуск RetroArch 1.10.0, надстройки для эмуляции различных игровых консолей, позволяющей запускать классические игры при помощи простого унифицированного графического интерфейса. Поддерживается использование эмуляторов таких консолей, как Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Могут использоваться геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360, а так же геймпады общего назначения, такие как Logitech F710. Эмулятор поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотку игры назад, горячее подключение игровых пультов и видеостриминг.

В новой версии:

Для Vulkan и шейдеров Slang реализована поддержка расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range).

Улучшена поддержка сетевой игры (netplay): Полностью переработан код для поддержки uPnP. Доведена до рабочего состояния реализация relay-серверов и предоставлена возможность развёртывания собственных релеев. Добавлен текстовый чат. В интерфейсе Lobby Viewer осуществлено разделение комнат для игры через интернет и локальную сеть.

В меню XMB реализован эффект для скрытия элементов меню рядом с нижней и верхней границей экрана. В настройках «Settings -> User Interface -> Appearance» можно изменить интенсивность вертикального затухания.

Значительно улучшен эмулятор Xbox.

В эмулятор приставок Nintendo 3DS добавлены плагины Jaxe, A5200 и WASM4 (для игр на WebAssembly).

Улучшена поддержка Wayland: реализована возможность использования колеса мыши и добавлена библиотека libdecor для декорирования окон на стороне клиента.

Источник: opennet.ru