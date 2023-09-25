Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.16

Опубликован выпуск проекта RetroArch 1.16, развивающего надстройку для эмуляции различных игровых консолей, позволяющую запускать классические игры при помощи простого унифицированного графического интерфейса. Поддерживается использование эмуляторов таких консолей, как Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Могут использоваться геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360, а так же геймпады общего назначения, такие как Logitech F710. Эмулятор поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотку игры назад, горячее подключение игровых пультов и видеостриминг.

Среди изменений:

В сборках для платформы Android переработана обработка ввода.

Модернизирован код для изменения дискретизации звука.

Улучшена поддержка звукового сервера PulseAudio.

Улучшена поддержка D3D12.

Улучшена поддержка сенсорных экранов и внесены различные улучшения, связанные с системами ввода.

Переработано меню.

Улучшена поддержка платформ iOS и macOS.

Улучшена поддержка Wayland.

Источник: opennet.ru