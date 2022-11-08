Выпуск engge2, открытого движка для игры Thimbleweed Park

Опубликован выпуск открытого игрового движка engge2 2.0, который можно использовать вместо проприетарного движка для прохождения квеста Thimbleweed Park. Для работы требуются файлы с игровыми ресурсами, входящие в оригинальную поставку Thimbleweed Park. Код движка написан на языках Lua и Nim, и распространяется под лицензией MIT. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Движок engge2 продолжает развитие проекта engge и отличается полным переписыванием с нуля и переходом на использование языков Lua и Nim. Версия 2.0 является первым выпуском проекта, номер 1.0 был пропущен для более явного отделения от старого движка, в котором использовался язык C++. Для работы с графикой в engge2 задействована библиотека SDL2 и пакет NimGL, графический интерфейс пользователя построен на фреймворке ImGui.