Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.14

Состоялся релиз двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.14.0, оптимизированного для использования в пользовательском окружении GNOME. GNOME Commander представляет такие возможности как вкладки, доступ к командной строке, закладки, изменяемые цветовые схемы, режим пропуска каталогов при выделении файлов, доступ к внешним данным через FTP и SAMBA, расширяемые контекстные меню, автоматическое монтирование внешних накопителей, доступ к истории навигации, поддержка плагинов, встроенный просмотрщик текста и изображений, функции поиска, переименования по маске и сравнения каталогов.

В новой версии: