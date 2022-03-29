Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.28

После семи месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.28, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

Удалена встроенная поддержка протокола SMB, реализация которого сильно устарела, была неполноценной и имела проблемы с безопасностью.

Во встроенном редакторе реализована подсветка синтаксиса для ​файлов Ngspice/SPICE и DOT/Graphviz.

Во встроенном просмотрщике mcview добавлена поддержка макросов подстановки файлов и каталогов, определённых файле mc.ect.

В панелях добавлена подсветка имён файлов в форматах avif, jp2, jxl, heic, heif, psb, psd и Markdown.

Устранена проблема с замедлением работы при переносе большого числа файлов.

Источник: opennet.ru