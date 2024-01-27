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Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.31

После пяти месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.31, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • В VFS добавлена поддержка формата сжатия LZO/LZOP.
  • Виртуальная ФС uc1541, предоставляющая доступ к дисковым образам Commodore VIC20/C64/C128, обновлена до версии 3.6.
  • Реализация виртуальной ФС s3+, используемая для доступа к хранилищу Amazon AWS S3, переведена на Python 3.
  • В VFS прекращена поддержка сервера и протокола FISH.
  • Повышены требования к версии GLib, для работы теперь требуется как минимум выпуск 2.32.0.
  • В темах оформления добавлена поддержка назначения цветов для выделения в редакторе непечатных символов.
  • На платформе FreeBSD в драйвере ext2fs добавлена поддержка атрибутов файлов.
  • Решена проблема с выставлением некорректного времени изменения после возобновления прерванной операции копирования.
  • В редакторе налажено удаление выделенных столбцов.
  • В Tar VFS решена проблема с обработкой жёстких ссылок.
  • В Shell VFS решена проблема с именами файлов, включающими кириллические или диакритические символы.

Источник: opennet.ru

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