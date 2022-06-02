Выпуск FerretDB 0.3, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL

Опубликован выпуск проекта FerretDB 0.3, позволяющего заменить документо-ориентированную СУБД MongoDB на PostgreSQL без внесения изменений в код приложений. FerretDB реализован как прокси-сервер, транслирующий обращения к MongoDB в SQL-запросы к PostgreSQL, что позволяет использовать PostgreSQL в качестве фактического хранилища. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Потребность миграции может возникнуть в связи с переходом MongoDB на несвободную лицензию SSPL, которая основана на лицензии AGPLv3, но не является открытой, так как содержит дискриминирующее требование поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

Основной целевой аудиторией FerretDB являются пользователи, которые не применяют в своих приложениях расширенные возможности MongoDB, но желают использовать полностью открытый программный стек. На текущем этапе развития FerretDB пока поддерживает лишь часть возможностей MongoDB, наиболее часто применяемых в типовых приложениях. В будущем планируют достигнуть полной совместимости с драйверами для MongoDB и предоставить возможность использовать FerretDB в качестве прозрачной замены MongoDB.

MongoDB занимает нишу между быстрыми и масштабируемыми системами, оперирующими данными в формате ключ/значение, и реляционными СУБД, функциональными и удобными в формировании запросов. MongoDB поддерживает хранение документов в JSON-подобном формате, имеет достаточно гибкий язык для формирования запросов, может создавать индексы для различных хранимых атрибутов, эффективно обеспечивает хранение больших бинарных объектов, поддерживает журналирование операций по изменению и добавлению данных в БД, может работать в соответствии с парадигмой Map/Reduce, поддерживает репликацию и построение отказоустойчивых конфигураций.

В выпуске FerretDB 0.3 реализована команда findAndModify изменяющая документ, но возвращающая его первоначальную версию. Реализованы операторы обновления полей — $inc и $set. Добавлена поддержка сортировки скалярных типов данных.



Источник: opennet.ru