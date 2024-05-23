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Выпуск fheroes2 1.1.0, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.0, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Доступна базовая версия интегрированного редактора карт. Для работы редактора понадобятся файлы дополнения к оригинальной игре «The price of loyalty» («Цена верности»).
    Выпуск fheroes2 1.1.0, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
    Выпуск fheroes2 1.1.0, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  • Новая иконка редактора в главном меню.
  • Карты создаются в новом формате (.fh2m) с открытой лицензией.
  • Отображение сетки перемещения героев поверх всех объектов на карте.
  • Новое окно настройки объекта «событие».
    Выпуск fheroes2 1.1.0, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  • Новое окно настройки героя на карте приключений.
    Выпуск fheroes2 1.1.0, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  • Улучшение поведения ИИ на карте приключений.
  • Дополнены и исправлены переводы на многие языки.

Выпуск fheroes2 1.1.0, открытого движка Heroes of Might and Magic 2


Источник: opennet.ru

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