Выпуск Finnix 124, Live-дистрибутива для системных администраторов

Доступен выпуск Live-дистрибутива Finnix 124, который приурочен к 22-летию проекта. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 584 пакета со всевозможными утилитами. Размер iso-образа — 455 МБ.
В новой версии:
- В утилите wifi-connect при запуске без параметров командной строки обеспечено отображение обнаруженных точек доступа.
- В параметр ядра «ip=» добавлена поддержка передачи полной сетевой маски.
- Добавлен вариант утилиты strings, написанный на языке Python и позволяющий обойтись без установки пакета binutils.
- Добавлена неофициальная сборка для архитектуры RISC-V (riscv64) в дополнение к сборкам для архитектур amd64, i386, arm64, armhf, ppc64el и s390x.
- Сервис systemd finnix.target заменён на multi-user.target.
- Добавлены новые пакеты: inxi, rmlint, nwipe, rename, gdu, pwgen, sntp, lz4, lzip, lzop, zstd.
- Удалены пакеты pppoeconf и crda, поддержка которых прекращена в Debian.
- Пакетная база синхронизирована с репозиториями Debian 11.
Источник: opennet.ru