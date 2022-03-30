Выпуск Finnix 124, Live-дистрибутива для системных администраторов

Доступен выпуск Live-дистрибутива Finnix 124, который приурочен к 22-летию проекта. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 584 пакета со всевозможными утилитами. Размер iso-образа — 455 МБ.

В новой версии: