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Выпуск Finnix 124, Live-дистрибутива для системных администраторов

Доступен выпуск Live-дистрибутива Finnix 124, который приурочен к 22-летию проекта. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 584 пакета со всевозможными утилитами. Размер iso-образа — 455 МБ.

В новой версии:

  • В утилите wifi-connect при запуске без параметров командной строки обеспечено отображение обнаруженных точек доступа.
  • В параметр ядра «ip=» добавлена поддержка передачи полной сетевой маски.
  • Добавлен вариант утилиты strings, написанный на языке Python и позволяющий обойтись без установки пакета binutils.
  • Добавлена неофициальная сборка для архитектуры RISC-V (riscv64) в дополнение к сборкам для архитектур amd64, i386, arm64, armhf, ppc64el и s390x.
  • Сервис systemd finnix.target заменён на multi-user.target.
  • Добавлены новые пакеты: inxi, rmlint, nwipe, rename, gdu, pwgen, sntp, lz4, lzip, lzop, zstd.
  • Удалены пакеты pppoeconf и crda, поддержка которых прекращена в Debian.
  • Пакетная база синхронизирована с репозиториями Debian 11.

Выпуск Finnix 124, Live-дистрибутива для системных администраторов


Источник: opennet.ru

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