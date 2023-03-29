Выпуск Finnix 125, Live-дистрибутива для системных администраторов

После года разработки представлен выпуск Live-дистрибутива Finnix 125, который приурочен к 23-летию проекта. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 601 пакет со всевозможными утилитами. Размер iso-образа — 489 МБ.
В новой версии:
- Пакетная база синхронизирована с репозиториями Debian.
- Ядро Linux обновлено до ветки 6.1.
- В состав включены новые пакеты: 2048, aespipe, iperf3, ncdu, netcat-traditional, ninvaders, vitetris.
- При выполнении команды «apt update» обеспечена загрузка индексных файлов для репозиториев «testing» и «unstable», но в качестве приоритетного используется репозиторий «testing».
- Для проверки памяти задействован пакет memtest86+ 6.10 с поддержкой UEFI.
- Для распаковки архивов 7z задействована программа 7zr (отдельно можно установить p7zip-full).
Источник: opennet.ru