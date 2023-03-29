Выпуск Finnix 125, Live-дистрибутива для системных администраторов

После года разработки представлен выпуск Live-дистрибутива Finnix 125, который приурочен к 23-летию проекта. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 601 пакет со всевозможными утилитами. Размер iso-образа — 489 МБ.

В новой версии: