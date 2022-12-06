Выпуск FreeBSD 12.4

Представлен релиз FreeBSD 12.4. Установочные образы доступны для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. FreeBSD 12.4 станет последним обновлением ветки 12.x, сопровождение которой продлится до 31 декабря 2023 года. Весной будет подготовлено обновление FreeBSD 13.2, а на июль 2023 года запланирован выпуск FreeBSD 14.0.

Ключевые новшества:

Переведён в разряд устаревших серверный процесс telnetd, кодовая база которого находится без сопровождения и имеет проблемы с качеством. В ветке FreeBSD 14 код telnetd будет удалён из системы. Поддержка клиента telnet остаётся без изменения.

В драйвере if_epair, применяемом для создания виртуальных Ethernet-интерфейсов, обеспечена возможность распараллеливания обработки трафика с привлечением нескольких ядер CPU.

В утилите cp реализована защита от возникновения бесконечной рекурсии при использовании флага «-R», обеспечена корректная обработка флагов «-H», «-L» и «-P» (например, при указании «-H» или «-P» прекращено раскрытие символических ссылок), разрешено использование флага «-P» без флага «-R».

Улучшена работа утилит nfsd, elfctl, usbconfig, fsck_ufs и growfs.

В командном интерпретаторе sh изменена логика загрузки профилей: вначале из каталога /etc/profile.d загружаются все файлы с расширением «.sh», затем загружается файл /usr/local/etc/profile, после чего файлы с расширением «.sh» загружаются из каталога /usr/local/etc/profile.d/.

В утилите tcpdump предоставлена возможность установки числа правил, отображаемых в заголовке pflog.

C DragonFly BSD синхронизирован код агента доставки сообщений dma (DragonFly Mail Agent), который обеспечивает приём и доставку сообщений от локальных почтовых клиентов (обработка сетевых SMTP-запросов через 25 порт не поддерживается).

В пакетном фильтре pf устранены утечки памяти и улучшена синхронизация состояния при перенаправлении трафика при использовании pfsync.

В пакетный фильтр ipfilter добавлены проверочные вызовы DT5 и SDT для механизма трассировки dtrace. Реализована возможность сброса дампа с копией ippool в формате ippool.conf. Запрещено изменение правил ipfilter, таблиц трансляции адресов и ip-пулов (ippool) из jail-окружений, в которых не используется виртуальный сетевой стек VNET.

Во фреймворк hwpmc (Hardware Performance Monitoring Counter) добавлена поддержка CPU Intel на базе микроархитектур Comet Lake, Ice Lake, Tiger Lake и Rocket Lake.

Улучшена поддержка оборудования. Устранены ошибки в драйверах aesni, aw_spi, igc, ixl, mpr, ocs_fc, snd_uaudio, usb. До версии 2.6.1 обновлён драйвер ena с поддержкой второго поколения сетевых адаптеров ENAv2 (Elastic Network Adapter), используемых в инфраструктуре Elastic Compute Cloud (EC2) для организации связи между узлами EC2.

Обновлены версии входящих в базовую систему сторонних приложений: LLVM 13, unbound 1.16.3, OpenSSL 1.1.1q, OpenSSH 9.1p1, file 5.43, libarchive 3.6.0, sqlite 3.39.3, expat 2.4.9, hostapd/wpa_supplicant 2.10.

Источник: opennet.ru