ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск FreeRDP 3.3, свободной реализации протокола RDP

Выпуск FreeRDP 3.3, свободной реализации протокола RDP

Опубликован выпуск проекта FreeRDP 3.3.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии:

  • Добавлены новые сборочные опции (для CMake):
    • WINPR_UTILS_IMAGE_PNG — включает поддержку PNG через libpng.
    • WITH_LODEPNG — включает поддержку PNG через lodepng.
    • WINPR_UTILS_IMAGE_WEBP — включает поддержку WEBP.
    • WINPR_UTILS_IMAGE_JPEG — включает поддержку JPEG.
    • USE_EXECINFO — управляет выводом трассировок стека через execinfo.
    • WITH_WEBVIEW — включает сборку c WebView, отключённую по умолчанию в Windows, macOS и Android.
    • PLUGIN_ABS_PATHS_DEFAULT — задаёт путь по умолчанию к каталогу с плагинами.
  • В интерфейсах xfreerdp и wlfreerdp добавлена поддержка передачи изображений в форматах JPG/JPEG, PNG, GIF, ICO и WEBP через буфер обмена.
  • Улучшена реализация клиента на базе библиотеки SDL. Добавлена поддержка настройки горячих клавиш.
  • Загрузка плагинов разрешена только при указании абсолютных путей.
  • Улучшен выбор алгоритмов для TLS-соединений.
  • Добавлена поддержка атрибута WINPR_ATTR_MALLOC (malloc wrapper) для GCC и Clang.
  • Реализован блокирующий режим работы.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий