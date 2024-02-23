Выпуск FreeRDP 3.3, свободной реализации протокола RDP

Опубликован выпуск проекта FreeRDP 3.3.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии:

Добавлены новые сборочные опции (для CMake): WINPR_UTILS_IMAGE_PNG — включает поддержку PNG через libpng. WITH_LODEPNG — включает поддержку PNG через lodepng. WINPR_UTILS_IMAGE_WEBP — включает поддержку WEBP. WINPR_UTILS_IMAGE_JPEG — включает поддержку JPEG. USE_EXECINFO — управляет выводом трассировок стека через execinfo. WITH_WEBVIEW — включает сборку c WebView, отключённую по умолчанию в Windows, macOS и Android. PLUGIN_ABS_PATHS_DEFAULT — задаёт путь по умолчанию к каталогу с плагинами.

В интерфейсах xfreerdp и wlfreerdp добавлена поддержка передачи изображений в форматах JPG/JPEG, PNG, GIF, ICO и WEBP через буфер обмена.

Улучшена реализация клиента на базе библиотеки SDL. Добавлена поддержка настройки горячих клавиш.

Загрузка плагинов разрешена только при указании абсолютных путей.

Улучшен выбор алгоритмов для TLS-соединений.

Добавлена поддержка атрибута WINPR_ATTR_MALLOC (malloc wrapper) для GCC и Clang.

Реализован блокирующий режим работы.

Источник: opennet.ru