Выпуск GCompris 4.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris 4.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет 190 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.
- В новой версии:
- Завершена продолжавшаяся почти девять лет работа по переработке всей графики.
- Добавлены 8 новых уроков, общее число уроков доведено до 190:
- «Грамматические классы» и «Грамматический анализ» — выработка навыка определения грамматических классов слов.
- «Калькудоку» — арифметическая игра, в которой требуется заполнить решётку числами в соответствии с указанными правилами.
- «Угадай 24» — вывод числа 24, используя показанные 4 числа и операции.
- «Фризл» — игра для тренировки памяти, требующая повторить расстановку фигур.
- «Чтение линейки», «Использование линейки» — обучение поиску значений на линейке с делениями.
- «Соседние числа» — изучение, какие числа следуют до или после заданной последовательности.
Источник: opennet.ru