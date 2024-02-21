Выпуск GCompris 4.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris 4.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет 190 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.

В новой версии: Завершена продолжавшаяся почти девять лет работа по переработке всей графики.



Добавлены 8 новых уроков, общее число уроков доведено до 190: «Грамматические классы» и «Грамматический анализ» — выработка навыка определения грамматических классов слов. «Калькудоку» — арифметическая игра, в которой требуется заполнить решётку числами в соответствии с указанными правилами. «Угадай 24» — вывод числа 24, используя показанные 4 числа и операции. «Фризл» — игра для тренировки памяти, требующая повторить расстановку фигур. «Чтение линейки», «Использование линейки» — обучение поиску значений на линейке с делениями. «Соседние числа» — изучение, какие числа следуют до или после заданной последовательности.

Источник: opennet.ru