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Выпуск GCompris 4.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris 4.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет 190 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.

Выпуск GCompris 4.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

    В новой версии:

    • Завершена продолжавшаяся почти девять лет работа по переработке всей графики.
    • Добавлены 8 новых уроков, общее число уроков доведено до 190:
      • «Грамматические классы» и «Грамматический анализ» — выработка навыка определения грамматических классов слов.
      • «Калькудоку» — арифметическая игра, в которой требуется заполнить решётку числами в соответствии с указанными правилами.
      • «Угадай 24» — вывод числа 24, используя показанные 4 числа и операции.
      • «Фризл» — игра для тренировки памяти, требующая повторить расстановку фигур.
      • «Чтение линейки», «Использование линейки» — обучение поиску значений на линейке с делениями.
      • «Соседние числа» — изучение, какие числа следуют до или после заданной последовательности.
        Выпуск GCompris 4.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

    Источник: opennet.ru

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