Выпуск GhostBSD 22.06.15

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 22.06.15, построенного на базе FreeBSD 13.1-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.7 ГБ).

В новой версии автоматизирована установка корректного драйвера NVIDIA при загрузке в Live-режиме. В утилите для установки обновлений Update Station обеспечена переустановка пакета в случае, если попытка обновления завершилась ошибкой. В GENERIC-ядре включена настройка BWN_GPL_PHY для сборки драйверов, содержащих код под лицензией GPLv2. Обеспечено определение большинства устройств на базе чипов Broadcom, включая iMac. Базовая система обновлена до ветки FreeBSD 13.1-STABLE по состоянию на 31 мая.