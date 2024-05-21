Выпуск GhostBSD 24.04.1

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 24.04.1, построенного на базе FreeBSD 14-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. Отдельно сообществом формируются неофициальные сборки с Xfce. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.6 ГБ).
В новой версии:
- Осуществлена синхронизация с веткой FreeBSD 14-STABLE.
- Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.28.1 (ветка MATE 1.28 пока не объявлена официально).
- Добавлена поддержка шины I2C и включена по умолчанию загрузка модуля ig4 (драйвер для I2C-контроллеров на базе чипа Synopsys DesignWare).
- В состав включено приложение Signal Desktop.
- Устранена вводящая в заблуждение ошибка в переводе на русский язык («Update Available» было переведено как «Нет доступных обновлений»).
Источник: opennet.ru