Выпуск Git 2.35.2 с устранением уязвимостей

Определённые в «.git/config» обработчики будут вызваны с правами другого пользователя, если этот пользователь воспользуется git в каталоге, расположенном уровнем выше, чем созданный атакующим подкаталог «.git». В том числе вызов может быть совершён косвенно, например, при использовании редакторов кода с поддержкой git, таких как VS Code и Atom, или при применении надстроек, запускающих «git status» (например, Git Bash или posh-git). В версии Git 2.35.2 уязвимость блокирована через изменения логики поиска «.git» в нижележащих каталогах (каталог «.git» теперь не учитывается, если он принадлежит другому пользователю).