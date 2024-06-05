Выпуск git-совместимой системы управления версиями Got 0.100

Разработчики проекта OpenBSD опубликовали выпуск системы управления версиями Got 0.100 (Game of Trees), при разработке которой основной акцент делается на простоте устройства и использования. Для хранения версионированных данных Got использует хранилище, совместимое с дисковым форматом репозиториев Git, что позволяет работать с репозиторием при помощи инструментариев Got и Git. Например, при помощи Git можно выполнять работы, не реализованные в Got. Код распространяется под свободной лицензией ISC.

Проект ставит основной целью сопровождение разработки OpenBSD с оглядкой на специфику проекта. Среди прочего, в Got применяются принятые в OpenBSD правила обеспечения безопасности (например, разделение привилегий и использование вызовов pledge и unveil) и стиль написания кода. Инструментарий рассчитан на процесс разработки с общим централизованным репозиторием и локальными ветками для разработчиков, внешним доступом по SSH и рецензированием изменений по электронной почте.

Для управления версиями предлагается утилита got с привычным набором команд. Для упрощения работы утилита поддерживает только минимально необходимый набор команд и опций, достаточный для выполнения основных операций без лишних усложнений. Для расширенных операций предлагается использовать обычный git. Операции по управлению репозиторием вынесены в отдельную утилиту gotadmin, выполняющую такие задачи как инициализация репозитория, упаковка индексов и чистка данных. Для навигации по данным в репозитории предлагается web-интерфейс gotwebd и утилита tog для интерактивного просмотра содержимого репозитория из командной строки.

Среди изменений:

Добавлена команда ‘got init’, реализованная в качестве альтернативы команде ‘gotadmin init’.

Осуществлён переход на использование функции readdir вместо readdir_r.

В web-интерфейсе предоставлена возможность изменения идентификатора пользователя, под которым выполняется процесс gotwebd. В файле конфигурации gotwebd.conf удалены опции «listen on socket off», «unix_socket off» и «unix_socket_name». Сокращено число используемых временных файлов.

Устранены ошибки и утечки памяти.

Источник: opennet.ru