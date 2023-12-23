Выпуск GNU Autoconf 2.72

Опубликован выпуск пакета GNU Autoconf 2.72, в котором поставляется набор M4-макросов для создания скриптов автоконфигурации для сборки приложений в различных Unix-подобных системах (на основе подготовленного шаблона выполняется генерация скрипта «configure»).

В новой версии добавлена поддержка будущего стандарта языка Си — C23, публикация финальной версии которого ожидается в следующем году. Прекращена поддержка Си-компиляторов, использующих варианты языка до спецификации C89 (ANSI C), которые поддерживают только старый синтаксис объявления функций в стиле K&R (Керниган и Ритчи), поддержка которого прекращена в грядущем стандарте.

Для работы теперь требуется как минимум версия GNU M4 1.4.8 (рекомендуется GNU M4 1.4.16). Для формирования некоторых компонентов Autoconf, используемых при разработке самого Autoconf, необходим как минимум Perl 5.10, но для генерации файлов configure.ac и макросов M4 достаточно Perl 5.6.

Кроме того, в новом выпуске реализованы проверки, позволяющие разработчикам программ удостовериться, что система поддерживает тип time_t, не подверженный проблеме 2038-года (19 января 2038 года произойдёт переполнение счётчиков эпохального времени, заданных 32-разрядным типом time_t). Добавлены опция «—enable-year2038» и макрос AC_SYS_YEAR2038 для включения применения 64-разрядного типа time_t на 32-разрядных системах. Также добавлен макрос AC_SYS_YEAR2038_RECOMMENDED, которые выдаёт ошибку в случае использования 32-разрядного типа time_t.



Источник: opennet.ru