Выпуск GNU Binutils 2.38

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.38, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

В ассемблер и компоновщик добавлена поддержка архитектуры LoongArch, применяемой в процессорах Loongson.

В ассемблер добавлена опция «—multibyte-handling=[allow|warn|warn-sym-only]» для выбора метода обработки многобайтовых символов. При указании значения warn выводится предупреждение при наличии многобайтовых символов в исходных текстах, а при указании warn-sym-only — при использовании многобайтовых символов в именах аргументов.

В ассемблере улучшена поддержка архитектур AArch64 и ARM, расширена поддержка системных регистров, добавлена поддержка расширения SME (Scalable Matrix Extension, добавлена поддержка процессоров Cortex-R52+, Cortex-A510, Cortex-A710,Cortex-X2, Cortex-A710, а также расширений архитектуры ‘v8.7-a’, ‘v8.8-a’, ‘v9-a’, ‘v9.1-a’, ‘armv9.2-a’ и ‘armv9.3-a’.

Для архитектуры x86 в ассемблер добавлена поддержка инструкций Intel AVX512_FP16.

В компоновщик добавлены опции: «-z pack-relative-relocs/-z nopack-relative-relocs» для управления упаковкой относительных перемещений адресов (relocation) в секции DT_RELR; «-z indirect-extern-access/-z noindirect-extern-access» для управления использованием канонических указателей на функции и копированием информации о перемещении адресов; «—max-cache-size=SIZE» для определения максимального размера кэша.

В утилиту elfedit добавлена опция «—output-abiversion» для обновления поля ABIVERSION в ELF-файлах.

В утилиты readelf, strings, nm и objdump добавлена опция «—unicode» для управления обработкой unicode-символов при выводе символьных имён или строк. При указании «—unicode=locale» unicode-строки обрабатываются в соответствии с текущей локалью, «—unicode=hex» — отображаются в виде шестнадцатеричных кодов, «—unicode=escape» — показываются в виде escale-последовательностей, «—unicode=highlight» — показываются в виде выделенных красным цветом escale-последовательностей.

В утилите readelf опция «-r» теперь приводит к дампу данных об относительных перемещениях (relocation).

В objcopy добавлена поддержка платформ efi-app-aarch64, efi-rtdrv-aarch64 и efi-bsdrv-aarch64, позволяющих использовать данную утилиту при разработке компонентов для UEFI.

В утилиту ar добавлена опция «—thin» для создания сокращённых (thin) архивов, содержащих только таблицы символов и ссылок.

Источник: opennet.ru