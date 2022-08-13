Выпуск GNU Binutils 2.39

Опубликован релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.39, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

В компоновщике файлов в формате ELF (ELF linker) реализован вывод предупреждения при включении возможности исполнения кода в стеке, а также при наличии в бинарном файле сегментов памяти, для которых выставлены одновременно права на чтение, запись и исполнение.

В ELF linker добавлена опция «—package-metadat» для встраивания в файл метаданных в формате JSON, соответствующих спецификации Package Metadata.

В скрипты компоновщика добавлена поддержка использования в описании секции метки TYPE=<type> для установки типа секции.

В утилите objdump появилась возможность подсветки синтаксиса в дизассемблированном выводе для архитектур AVR, RiscV, s390, x86 и x86_64.

В утилиту nm добавлена опция «—no-weak» («-W») для игнорирования weak-символов.

В утилиты readelf и objdump добавлена опция «-wE» для отключения обращения к серверам debuginfod при обработке ссылок.

Источник: opennet.ru