Выпуск GNU Mes 0.25, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

После полутора лет разработки состоялся выпуск инструментария GNU Mes 0.25, обеспечивающего процесс бутстрэппинга (bootstrap) для GCC и позволяющего добиться замкнутого цикла пересборки из исходных текстов. Инструментарий решает задачу верифицированной начальной сборки компилятора в дистрибутивах, разрывая цепочку цикличной пересборки (для сборки компилятора требуются исполняемые файлы уже собранного компилятора, а бинарные сборки компилятора являются потенциальным источником скрытых закладок, что не позволяет полностью гарантировать целостность сборок из эталонных исходных текстов).

В GNU Mes предлагается самодостаточный (self-hosting) интерпретатор для языка Scheme, написанный на языке Си, и простейший компилятор для языка Си (MesCC), написанный на языке Scheme. Оба компонента взаимособираемы. Scheme-интерпретатор даёт возможность собрать Си-компилятор MesCC, который затем позволяет собрать урезанную версию компилятора TinyCC (tcc), возможностей которого уже достаточно для сборки GCC.

Интерпретатор языка Scheme очень компактный, занимает около 5000 строк кода на простейшем подмножестве языка Си и может быть преобразован в исполняемый файл с использованием универсального транслятора M2-Planet или простейшего Си-компилятора, собранного с использованием самособираемого ассемблера hex0, не требующего внешних зависимостей. При этом интерпретатор включает полноценный сборщик мусора и предоставляет библиотеку загружаемых модулей. Проект также развивает Си-библиотеку Mes C, которой достаточно для сборки glibc 2.2.5, binutils 2.20.1 и gcc 2.95.3, необходимых для развёртывания дистрибутива Guix для платформ i686-linux, x86_64-linux, armhf-linux и aarch64-linux, используя только исходные тексты (Full Source Bootstrap).

В новом выпуске реализована поддержка архитектуры RISC-V (RISC-V64-linux) и добавлена поддержка компиляции с использованием транспайлера M2-Planet. Поддерживается сборка с версией M2-Planet 1.11.0 для целевой платформы x86_64-linux. Указание режима «—bootstrap-mode» при использовании M2-Planet больше не требуется. В MesCC решены проблемы совместимости с версиями GCC 10+, обеспечена инициализация полей структур в значение 0 и восстановлена возможность отладки бинарных файлов на уровне отдельных функций.

В следующих выпусках ожидается появление поддержки бутстрэппинга NixOS только из исходных текстов, поддержки модулей, полностью совместимых с Guile, возможности запуска Gash и Gash-Utils, поддержки бутстрэппинга gcc 4.6.4, а также возможности полной сборки всей системы из исходных текстов в Linux-окружениях на базе архитектур armhf и riscv64.



Источник: opennet.ru