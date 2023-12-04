Выпуск GNU Mes 0.26, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

Опубликован выпуск инструментария GNU Mes 0.26, обеспечивающего процесс бутстрэппинга (bootstrap) для GCC и позволяющего добиться замкнутого цикла пересборки из исходных текстов. Инструментарий решает задачу верифицированной начальной сборки компилятора в дистрибутивах, разрывая цепочку цикличной пересборки (для сборки компилятора требуются исполняемые файлы уже собранного компилятора, а бинарные сборки компилятора являются потенциальным источником скрытых закладок, что не позволяет полностью гарантировать целостность сборок из эталонных исходных текстов).

В GNU Mes предлагается самодостаточный (self-hosting) интерпретатор для языка Scheme, написанный на языке Си, и простейший компилятор для языка Си (MesCC), написанный на языке Scheme. Оба компонента взаимособираемы. Scheme-интерпретатор даёт возможность собрать Си-компилятор MesCC, который затем позволяет собрать урезанную версию компилятора TinyCC (tcc), возможностей которого уже достаточно для сборки GCC.

Интерпретатор языка Scheme очень компактный, занимает около 5000 строк кода на простейшем подмножестве языка Си и может быть преобразован в исполняемый файл с использованием универсального транслятора M2-Planet или простейшего Си-компилятора, собранного с использованием самособираемого ассемблера hex0, не требующего внешних зависимостей. При этом интерпретатор включает полноценный сборщик мусора и предоставляет библиотеку загружаемых модулей. Проект также развивает Си-библиотеку Mes C, которой достаточно для сборки glibc 2.2.5, binutils 2.20.1 и gcc 2.95.3, необходимых для развёртывания дистрибутива Guix для платформ i686-linux, x86_64-linux, armhf-linux и aarch64-linux, используя только исходные тексты (Full Source Bootstrap).

В новом выпуске добавлена поддержки модулей, полностью совместимых с Guile, и предоставлена возможности запуска Gash и Gash-Utils. Осуществлён переход с assert на использование исключений. Добавлена поддержка регулярных выражений. Реализованы девять новых модулей (ftw, i18n, receive, regex, io ports, bytevectors, srfi-2, srfi-11 и srfi-37). Добавлено 46 новых функций, среди которых chdir, clone-port, closedir, concatenate, drop, environ, execle, mkdir, opendir, partition, pipe, readdir, reduce, rmdir, seek, span, sleep, umask, uname и utimes. В следующих выпусках ожидается поддержка бутстрэппинга NixOS только из исходных текстов, возможность бутстрэппинга gcc 4.6.4, а также поддержка полной сборки всей системы из исходных текстов в Linux-окружениях на базе архитектур armhf и riscv64.



Источник: opennet.ru