Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.32. Для установки доступны пакеты в формате flatpak (пакет snap пока не готов). Выпуск в основном включает исправления ошибок. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков.

Из изменений в GIMP 2.10.32 можно отметить:

Улучшена поддержка формата TIFF. Добавлена возможность импорта изображений в формате TIFF с цветовой моделью CMYK(A) и глубиной цвета 8- и 16-бит. Также добавлена поддержка импорта и экспорта формата BigTIFF, позволяющего создавать файлы, размером более 4 ГБ.

Добавлена поддержка импорта изображений в формате JPEG XL.

В диалоге экспорта изображений в формате DDS добавлена опция для вертикального переворачивания изображений перед сохранением, упрощающая создание ресурсов для игровых движков, а также реализована настройка для экспорта всех видимых слоёв.

Улучшена обработка метаданных в файлах PSD, в том числе обеспечено игнорирования слишком большого числа тегов Xmp.photoshop.DocumentAncestors, подставляемых из-за ошибки в Photoshop.

Улучшен импорт в формате XCF и обработка повреждённых файлов.

Добавлена поддержка загрузки файлов EPS с прозрачностью.

Улучшен импорт и экспорт индексированных изображений с прозрачностью.

В диалоге экспорта в формат WebP добавлены опции для сохранения метаданных в формате IPTC и генерации миниатюр.

В инструменты для работы с текстом добавлена поддержка разных вариантов локализованных глифов, выбираемых в зависимости от выставленного языка (например, при использовании кириллицы можно выбирать варианты, специфичные для отдельных языков).

В диалогах Layer, Channel и Path во всех официальных темах оформления в полях с переключателями «👁️» и «🔗» добавлен индикатор наведения курсора.

В тёмной теме для меню с переключателями добавлен новый эффект наведения курсора.

В теме цветных пиктограмм реализованы более контрастные и заметные при наведении мыши пиктограммы закрытия и отсоединения вкладки.

В теме цветных пиктограмм более явно обозначены отличия пиктограмм с разорванными и целыми цепочками.

В плагин для создания скриншотов на платформе Windows добавлена опция для оставления на изображении курсора мыши (для остальных платформ подобная опция была доступна ранее).

Источник: opennet.ru