Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.34. Для установки доступны пакеты в формате flatpak (пакет snap пока не готов). Выпуск в основном включает исправления ошибок. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков.

Из изменений в GIMP 2.10.34 можно отметить:

В диалоге установки размера холста добавлена возможность выбора предопределённых шаблонов, описывающих типовые размеры, соответствующие распространённым форматам страниц (A1, A2, A3 и т.п.) Размер рассчитывается на основании фактического размера с учётом выбранного DPI. Если при изменении размера холста DPI шаблона и текущего изображения отличаются, на выбор предлагается изменить DPI для изображения или масштабировать шаблон для его приведения к DPI изображения.

В диалогах Layer, Channel и Path добавлен небольшой заголовок над списком элементов, содержащий подсказки о возможности активации переключателей «👁️» и «🔗».

На платформе Linux реализация инструмента «пипетка» возвращена на старый код для определения цвета произвольной точки, использующий X11, так как переход на использование «порталов» для окружений на базе Wayland, привёл к регрессивным изменениям из-за того, что большинство порталов не возвращают информацию о цвете. Кроме того, полностью переписан код для определения цвета на платформе Windows.

Улучшена поддержка формата TIFF. Обеспечен корректный импорт сокращённых (reduced) страниц из файлов TIFF, которые теперь могут быть загружены в виде отдельного слоя. В диалог импорта добавлен переключатель для загрузки сокращённых страниц, который по умолчанию активирован, но отключается если в файле имеется только одно сокращённое изображение и оно занимает вторую позицию (предполагается, что в этом случае сокращённое изображение является миниатюрой основного изображения).

При экспорте в файлы в формате PSD реализована возможность включения контуров. Для PSD также реализована поддержка загрузки слов с признаком обрезки.

Добавлена поддержка экспорта изображений в формате JPEG XL. Возможность импорта файлов в формате JPEG XL расширена поддержкой метаданных.

Добавлена поддержка прозрачности в PDF. В диалог импорта файлов в формате PDF добавлена опция для заливки прозрачных областей белым цветом, а в диалоге экспорта добавлена опция для заливки прозрачных областей цветом фона.

Предоставлена возможность экспорта в формате RAW изображений с произвольным значением глубины цвета.

В диалогах выбора цвета и изменения цвета фона/переднего плана обеспечено сохранение между сеансами выбранной градации цвета (0..100 или 0..255) и цветовой модели (LCh или HSV).

Обновлены версии библиотек babl 0.1.102 и GEGL 0.4.42.

Источник: opennet.ru