Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.36. Для установки в ближайшее время будут опубликованы пакеты в формате flatpak и snap. Выпуск в основном включает исправления ошибок и небольшие улучшения. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков. Ожидается, что GIMP 2.10.36 станет предпоследним выпуском в ветке 2.10 и в следующем году состоится релиз GIMP 3.0.

Из изменений в GIMP 2.10.36 можно отметить: