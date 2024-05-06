Выпуск графического редактора GIMP 2.10.38

Опубликован графический редактор GIMP 2.10.38. Для установки опубликованы пакеты в формате flatpak (в ближайшее время также будет подготовлен пакет в формате snap). Выпуск включает исправления ошибок и небольшие улучшения. Отмечается, что перенос новых возможностей в ветку 2.10 остановлен, а все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится в состоянии заморозки перед релизом и на финальной стадии подготовки кандидата в релизы. Вероятно, что GIMP 2.10.38 станет последним выпуском в ветке 2.10, но не исключается, что после релиза GIMP 3.0.0 будет сформирован ещё один выпуск GIMP 2.10.40, содержащий только исправление ошибок.

Из изменений в GIMP 2.10.38 можно отметить: