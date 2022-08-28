Выпуск графического редактора GIMP 2.99.12 с начальной поддержкой CMYK

Доступен для тестирования выпуск графического редактора GIMP 2.99.12, продолжающий развитие функциональности будущей стабильной ветки GIMP 3.0, в которой выполнен переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, проведена значительная чистка кодовой базы, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection) и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta), а также сборки для Windows и macOS .
Среди изменений:
- Предложена и задействована по умолчанию новая тема оформления, доступная в светлом и тёмном вариантах, объединённых в одной теме. Новая тема реализована в серых тонах и построена с использованием CSS-подобной системы определения стилей, применяемой в GTK 3. Тёмный вариант темы включается при выборе настройки «Использовать вариацию тёмной темы, если доступно» («Use dark theme variant if available»).
- Реализована начальная поддержка цветовой модели CMYK, а также пересмотрены многие аспекты, связанные с преобразованием и отображением цветов.
- Обеспечено сохранение данных, используемых при имитации цветовых пространств, непосредственно в файлы в формате XCF, в которых хранятся данные изображения. Данные имитации, которые используются при работе с профилем цветопробы, в схемах цветопередачи и при компенсации точки чёрного, ранее терялись после перезапуска сеанса с программой. Сохранение данных имитации позволяет упростить рабочие процессы, например, связанные с подготовками материалов для вывода на печать, в которых работа осуществляется в цветовом пространстве RGB, а результат формируется в пространстве CMYK, и постоянно необходимо оценивать как будет выглядеть финальное изображение c учётом изменения цветового охвата. Ранее доступные операции с цветопробами (профиль для цветопробы, цветопередача цветопробы и компенсация точки чёрного) перемещены из меню «Просмотр/Управление цветом» (View/Color Management) в «Изображение/Управление цветом» (Image/Color Management).
- В строку состояния добавлен наглядный переключатель для быстрого переключения между обычным режимом и цветопробой, используемой для оценки образца воспроизведения цвета. При клике на переключателе правой кнопкой мыши отображается панель для изменения настроек программной цветопробы.
- При включении профиля имитации CMYK многие инструменты, включая пипетку, выборочные точки и выбор цвета, переведены на отображение цветов в цветовом пространстве CMYK.
- Расширена поддержка CMYK в коде, связанном с экспортом и импортом изображений в форматах JPEG, TIFF и PSD. Например, для JPEG и TIFF реализована возможность экспорта с использованием профиля цветопробы, а для JPEG и PSD код импорта переведён на использование GEGL/babl и обеспечено сохранение присутствующего в изображении профиля CMYK в форме профиля цветопробы.
- API для разработки плагинов расширен функциями получения и установки профиля цветопробы. В виджетах GimpColorNotebook, GimpColorSelection и GimpColorSelector, предоставляемых библиотекой libgimpwidgets, реализована работа с учётом имитации цветовых пространств.
- Реализована поддержка изменения размера кистей прямо на холсте, не отвлекаясь на корректировку настроек в панели. Размер кисти теперь можно изменять через движение мышью при нажатой правой кнопке мыши и удерживании клавиши Alt.
- Предоставлена возможность настройки модификаторов клавиш, действующих при нажатии кнопок мыши на холсте, таких как Ctrl для масштабирования, Shift для поворота холста и Alt для выбора слоёв или изменения размера кистей.
- Добавлена возможность использования альтернативного поведения при масштабировании, которое включается через меню «Параметры > Взаимодействие с холстом» («Preferences > Canvas Interaction»). Если старый алгоритм обеспечивал непрерывное увеличение или уменьшение масштаба в зависимости от времени движения мыши (при удержании клавиши Ctrl и средней кнопки мыши), то новый алгоритм учитывает не продолжительность движения, а расстояние на которое переместилась мышь (чем больше движение, тем больше изменяется масштаб). В настройки дополнительно добавлен параметр, регулирующий зависимость изменения масштаба от скорости перемещения мыши.
- Настройки указателей инструментов реорганизованы и перемещены из вкладки «Окна изображений» («Image Windows») во вкладку «Параметры > Устройства ввода» («Preferences > Input Devices»). Улучшена обработка опции «Показывать контур кисти» при отключённой опции «Показывать указатель для инструментов рисования». Улучшена реализация режима «Указатель в форме точки» (Point-like Сursor), предназначенного для сенсорных экранов, который теперь корректно работает на тёмном и светлом фоне.
- В инструменте «Плоская заливка» переработан и реорганизован режим «Определение контурного рисунка» («Fill by line art detection»). Добавлена новая опция «Обводить границы заливки» («Stroke borders»).
- В диалог приветствия запуска программы (Welcome Dialog) добавлена вкладка для просмотра примечаний к новому выпуску и списка наиболее заметных улучшений. Для некоторых элементов списка показывается значок воспроизведения, позволяющий запустить наглядную демонстрацию отдельных новшеств.
- Расширены возможности экранного жеста «щипок». Кроме масштабирования щипком теперь также можно вращать холст, одновременно с масштабированием. Щипком или колесом мыши также можно менять масштаб эскизов изображений в стыкуемых панелях (слои, каналы, контуры).
- Добавлена поддержка загрузки изображений в формате WBMP, а также импорта и экспорта в формате ANI, применяемом для анимированный курсоров мыши. Улучшена поддержка форматов изображений PSD, SVG, GIF, PNG, DDS, FLI. В PSD добавлена поддержка дополнительных масок слоёв и изображений с наложением полутонов (duotone). Для анимированных GIF реализована опция «Количество повторов» («Number of repeats»). Для PNG добавлена опция для оптимизации размера палитры, позволяющая максимально ужать палитру. Для формата DDS обеспечена работа с 16-разрядными масками и добавлена поддержка изображений с одним 16-разрядным каналом.
- Переделан диалог для экспорта изображений в RAW-форматах. Предоставлена возможность экспорта в формате RAW изображений с любым значением глубины цвета.
- Выполнена работа по устранению проблем, возникающих при использовании протокола Wayland. Работа в окружениях на базе Wayland стала заметно стабильней, хотя остаются нерешёнными некоторые известные проблемы, напрямую не связанные с GIMP и вызванные ошибками в композитных серверах или недоработками в протоколе. Например, наблюдаются сбои при запуске в окружении Sway и остаются нерешёнными проблемы, связанные с отсутствием средств управления цветом в Wayland.
- Значительно улучшена поддержка сценариев Script-fu. В сервере для выполнения скриптов (script-fu-server) добавлена возможность подключения собственных плагинов, выполняемых в отдельных процессах. Предложен новый отдельно запускаемый интерпретатор Script-fu (gimp-script-fu-interpreter-3.0). Проведена реструктуризация API для Script-fu, который приближен к основному API libgimp.
- Реализована полноценная поддержка сборки с использованием инструментария Meson вместо autotools. Использование Meson рекомендовано для всех поддерживаемых платформ.
Источник: opennet.ru