Доступен выпуск графического редактора GIMP 2.99.16, продолжающий развитие функциональности будущей стабильной ветки GIMP 3.0, в которой выполнен переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, реализована базовая поддержка цветовой модели CMYK (позднее связывание), проведена значительная чистка кодовой базы, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection) и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta), а также сборки для Windows и macOS. Предполагается, что следующему выпуску будет присвоен статус кандидата в релизы GIMP 3.0.

Среди изменений в GIMP 2.99.16:

В интерфейсе пользователя предложен режим объединения строки меню с заголовком окна, что позволяет сэкономить вертикальное экранное пространство. При включении режима для окон применяется декорирование на стороне клиента. Включение опции также делает меню видимым в полноэкранном режиме.

Переработана тёмная тема оформления, которая воспринималась некоторыми как слишком тёмная. Старый вариант тёмной темы вынесен в отдельную тему «Darker».

Официально завершена работа, связанная с переводом кодовой базы с использования библиотеки GTK2 на GTK3 и задействованием новой CSS-подобной системы определения стилей, применяемой в GTK3.

Использовавшийся в GIMP для обработки горячих клавиш, кнопок и меню класс GtkAction, который в ветке GTK3 объявлен устаревшим в пользу сокращённого варианта GAction в библиотеке GLib, заменён на надстройку GimpAction, в которой на базе GAction реализована необходимая для GIMP утерянная функциональность. Аналогично подготовлены обвязки над другими изменившимися виджетами, такими как виджеты для меню и панелей (GimpMenu, GimpMenuModel, GimpToolbar, GimpMenuBar).

Реализована возможность привязки к одному действию нескольких разных клавиатурных комбинаций. Например, новая возможность позволяет для комбинаций подобных Ctrl+1 учитывать нажатие «1» как в верхнем ряду цифр, так и боковом цифровом блоке, а также реализовать поддержку имеющихся на некоторых клавиатурах специализированных отдельных клавиш, таких как Copy, Cut и Paste.

В диалоге «поиск по действиям» реализован показ связанных с действиями элементов меню, что позволяет лучше ориентироваться при выборе действий людям, привыкшим к структуре меню. Добавлена кнопка для показа руководства из раздела помощи для выбранного действия.

Улучшена интеграция в GUI операций, использующих движок обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library). Реализована возможность простой интеграции в меню сторонних модулей с фильтрами, не требующая создания отдельных плагинов. Разработчику фильтров теперь достаточно определить свойства операции и на его основе автоматически будут сформированы компоненты для интеграции с интерфейсом GIMP. Например, для добавления операции в меню теперь можно использовать GEGL-ключ «gimp:menu-path». Также реализована поддержка вывода внешних фильтров при поиске действий (диалог, показываемый при нажатии «/»), независимо от добавления фильтра в меню.

В инструмент Текст добавлена опция «Показывать редактор на холсте» («Show on-canvas editor»), позволяющая скрыть показываемый при вводе блок с параметрами редактирования, оставив только вводимый текст.

В переделанном в прошлом выпуске инструменте «Выравнивание и распределение» («Align and Distribute») реализована возможность применения опции «Только содержимое слоя» не только к целевым объектам, но и опорному объекту, относительно которого производится выравнивание.

В инструменте «Трансформации» предоставлена возможность выбора матрицы преобразования в диалоге, выводимом прямо на холсте, что упрощает копирование матрицы преобразования для использования в других программах после их тестирования в GIMP.

Проведена работа по избавлению кода от привязок к вводу и выводу данных только в цветовом пространстве sRGB. Упрощено задание цветов переднего плана и фона в цветовых пространствах, отличных от sRGB. В инструменте «Пипетка» обеспечен показ значений цветов в цветовом пространстве, используемом в изображении.

В инструменты «Пипетка» и «Выборочные точки» добавлен режим «Grayscale (%)» для показа значений цветов пикселей в градациях серого, если изображение преобразовано в соответствующий режим.

Улучшены диалоги заливки и обведения контура или границы выделения. Опция заливки и обведения одним цветом разделена на два варианта, позволяющих выбирать цвет фона или переднего плана. Реорганизованы инструменты «Обвести выделение» и «Обвести контур», в которых в отдельные секции разделены настройки линии и инструментов рисования.

В поле «Залить цветом», показываемое при создании нового изображения или слоя, добавлен новый режим «Заливка нейтральным серым (CIELAB)», который соответствует 50% воспринимаемой яркости (среднее значение между темнотой и светом).

Поддержка формата изображений FITS, востребованного в астрономии, переведена на использование библиотеки fitsio, что позволило добавить возможность импорта сжатых файлов (GZIP, HCOMP, PLIO, RICE) с 8/16/32 битами цвета на канал с одинарной и двойной точностью.

Добавлена возможность импорта и экспорта обрезанных контуров в файлы в формате PSD. При импорте файлов PSD в случае отсутствия в GIMP определённых возможностей, задействованных в импортируемом файле, обеспечен вывод предупреждения с перечислением данных возможностей. Добавлена процедура «file-psd-load-metadata», позволяющая другим плагинам использовать плагин PSD для загрузки метаданных в формате Photoshop, например, подобные метаданные могут включаться в фалы TIFF и JPEG.

Улучшена обработка метаданных в файлах в формате JPEG. Переименованы настройки, связанные с использованием цветовой субдискретизации 4:2:2.

Для формата JPEG-XL добавлена начальная поддержка экспорта с использованием цветовой модели CMYK.

Добавлена поддержка импорта и экспорта форматов изображений PAM, QOI, Amiga IFF/ILBM и DCX.

Продолжена работа по усовершенствованию API для разработки плагинов. Добавлены отдельные классы для различных видов ресурсов (GimpBrush, GimpFont, GimpGradient, GimpPalette и GimpPattern). Улучшены возможности по локализации плагинов.

Из продолжающихся работ, которые необходимо завершить до релиза GIMP 3.0, отмечается поддержка Wayland, переработка API для скриптов и плагинов, завершение модернизации системы управления цветом и интеграция поддержки цветового пространства CMYK, пересмотр концепции плавающего выделения (по умолчанию вставка в форме нового слоя) и обновление документации. Среди уже полностью завершённых задач, связанных с GIMP 3.0, кроме перехода на GTK3 упоминается поддержка многослойного выделения и многослойных операций, переход на сборочную систему Meson и переход с intltool на gettext при локализации.



Источник: opennet.ru