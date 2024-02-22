Выпуск графического редактора GIMP 2.99.18. Заморозка перед релизом GIMP 3.0

Доступен выпуск графического редактора GIMP 2.99.18, продолжающий развитие функциональности будущей стабильной ветки GIMP 3.0, в которой выполнен переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, реализована базовая поддержка цветовой модели CMYK (позднее связывание), проведена значительная чистка кодовой базы, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection) и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta), а также сборки для Windows и macOS.

GIMP 2.99.18 заявлен как последний экспериментальный выпуск перед формированием кандидата в релизы. Все намеченные для релиза задачи выполнены и разработка переведена в состояние заморозки перед релизом, подразумевающее переключение внимания на финальное тестирование и исправление ошибок (интерфейс до релиза меняться не будет, но допускаются отдельные изменения API до выпуска кандидата в релизы). Кандидат в релизы GIMP 3.0 намечен на середину марта, а релиз при оптимальном стечении обстоятельств планируют опубликовать к конференции Libre Graphics Meeting, которая состоится 9-12 мая. При этом сроки жёстко не определены и если на финальной стадии разработки будут выявлены серьёзные проблемы, время выпуска будет сдвинуто.

Среди изменений в GIMP 2.99.18:

В основную кодовую базу приняты изменения, подготовленные проектом «Space Invasion», в котором c 2018 года велась работа по повышению корректности цветопередачи и улучшению управлением цветом в GIMP. Старые структуры, применяемые для внутреннего представления цвета (GimpRGB, GimpCMYK, GimpHSV), переведены на использование универсального объекта GeglColor, который может хранить цветовые данные без привязки к цветовой модели, цветовому пространству и глубине цвета. В частности, GeglColor даёт возможность реализовать отображение информации о цветовом пространстве в различных частях интерфейса и позволяет включать в цветовые палитры цвета в представлениях CMYK, CIELAB и любых других цветовых моделях, а не только сохранять данные, преобразованные в sRGB. Изменение позволило избавиться от вызова промежуточных операций преобразования цвета и устранить потерю информации, возникающую из-за подобных манипуляций (преобразование цвета теперь выполняется на финальной стадии, только при наличии необходимости). Например, при использовании инструмента определения цвета пикселя могло потребоваться два преобразования цвета — первое для перевода формата цвета исходного изображения во внутренний формат, а второе из внутреннего формата в формат целевого изображения. При этом преобразования выполнялись даже если входной и выходной форматы цвета совпадают. В случае использования CMYK переход на GeglColor позволит уйти от преобразований во внутренний формат, так как CMYK без потерь не сопоставляется с большинством других цветовых моделей.

Улучшены алгоритмы работы с цветом: В инструменте «Тон-насыщенность» (Hue-Saturation) добавлен специальный обработчик ахроматических пикселей, позволяющий менять пиксели в оттенках серого (с нулевой насыщенностью) общим изменением тона, не трогая цветовые составляющие. Обеспечено сохранение ахроматическими градиентов в оттенках серого, даже при включении сглаживания в инструменте «Градиент».

Добавлена начальная поддержка недеструктивного режима редактирования изображения, при котором применение фильтров не меняет пиксели исходного слоя, а реализуется поверх него, что позволяет манипулировать фильтрами, не влияя на исходное изображение, например, можно в любой момент поменять параметры фильтра или отключить фильтр (ранее это было невозможно так как результат применения фильтра объединялся со слоем). Недеструктивное редактирование поддерживается для любых операций, реализованных при помощи библиотеки GEGL (инструмент GEGL Graph и GEGL-плагины). Недеструктивные эффекты для масок слоев и каналов будут реализованы в будущем.

Улучшена обработка шрифтов. Расширен спектр поддерживаемых типов шрифтов и улучшен откат на шрифты по умолчанию в случае отсутствия необходимого шрифта. Улучшена загрузка xcf-файлов, созданных на компьютере с другим набором шрифтов. При записи файлов XCF обеспечено сохранение более полной информации о шрифтах для исключения загрузки не того шрифта при открытии файла. Имя шрифта больше не является критерием уникальности шрифта, т.е. при выборе шрифтов шрифты с одинаковыми именами теперь отображаются как есть, без прикрепления окончаний #1 и #2. Добавлена возможность загрузки шрифтов в обход библиотеки Pango с использованием своих стилей. На платформе Windows в Pango принудительно включено сглаживание, что решило проблемы с читаемостью текста в меню при использовании тёмной темы оформления.

Добавлена поддержка автоматического расширения слоёв. В инструмент «Кисть» добавлена опция «Expand Layers», при включении которой выход кисти за границу слоя будет приводить к автоматическому расширению слоя. В настройках можно задать на сколько должен увеличиваться слой и какое заполнение использоваться в новой области.

Добавлены новые параметры прилипания (Snapping), применяемые для выравнивания слоёв на холсте. Опция «Snap to Bounding Boxes» включает показ динамических направляющих для выравнивания перемещаемого слоя относительно центра или краёв других слоёв. Опция «Snap to Equidistance» позволяет разместить слой, равноудалённым от трёх других слоёв.

Проведено упрощение и реорганизация тем оформления. Пять базовых тем (Default, Gray, System, Darker, Compact) в светлом и тёмном вариантах заменены на темы System и Default с тремя вариантами состояний — светлый, тёмный и серый. Аналогично четыре темы пиктограмм преобразованы в два набора Legacy и Default с цветным и символьным вариантами. Проведена работа по реализации стилей из системных тем оформления, отсутствовавших в темах GIMP.

В опционально показываемый после запуска диалог Welcome добавлены настройки персонализации, список из 8 недавно открытых изображений, кнопка для создания нового изображения и ссылки на информацию о присоединении к разработке и примечание к выпуску.

Улучшена поддержка импорта и экспорта форматов DDS, GIF, HEIF, JPEG-X, OpenEXR, PDF, PNG, PSD, PSP. Добавлена поддержка форматов изображений Farbfeld, PIX (Esm Software) и HEJ2, а также формата палитры Swatchbooker.

Обеспечена возможность управления GIMP с планшетов и привязки действий в GIMP к кнопкам планшета. Обеспечено портирование интерфейса для работы с планшетами на GTK 3 при использовании Wayland.

Источник: opennet.ru