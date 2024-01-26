Выпуск графического стека Mesa версий 23.3.4 и 24.0.0-RC3

25 января была выпущена новая версия свободного графического стека Mesa 23.3.4.

В официальной рассылке инженер-программист Эрик Энгестром (Eric Engestrom) сообщил об исправлениях в Zink для логики обнаружения изменяемого размера BAR, исправления RADV и Intel, и ряд других исправлений, некоторые из которых являются общими для перенесенных материалов серии Mesa 24.0.

В качестве последнего еженедельного тестового кандидата в этот же день вышла версия Mesa 24.0-rc3. В ней так же имеется несколько исправлений RADV и Intel, проделана некоторая работа над общим кодом NIR, плюс несколько исправлений в Lavapipe и Venus. С точки зрения исправлений за неделю ничего примечательного, за исключением того, что некоторые геймеры потенциально заинтересованы в обходном пути X11 WSI для решения возникших ранее технических проблем игры Detroit Become Human. Похоже, что Mesa 24.0 собирается хорошо, и в настоящее время не существует блокировщиков релизов, поэтому версия 24.0 имеет хорошие шансы выйти в начале февраля. В свою очередь, её планируется использовать в составе дистрибутива Linux Ubuntu 24.04 LTS.

Дополнительные подробности по версии 24.0-rc3 можно посмотреть в официальной рассылке разработчиков.

Источник: linux.org.ru