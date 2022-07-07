Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.2.0

Спустя 9 лет с момента выхода ветки 3.0 представлен первый выпуск новой стабильной ветки кроссплатформенного тулкита wxWidgets 3.2.0, позволяющего создавать графические интерфейсы для Linux, Windows, macOS, UNIX и мобильных платформ. По сравнению с веткой 3.0 наблюдается ряд несовместимостей на уровне API. Тулкит написан на языке С++ и распространяется под свободной лицензией wxWindows Library License, одобренной Фондом СПО и организацией OSI. Лицензия основана на LGPL и отличается позволением использования собственных условий для распространения производных работ в бинарной форме.
Кроме разработки программ на С++ wxWidgets предоставляет биндинги для большинства популярных языков программирования, в том числе для PHP, Python, Perl и Ruby. В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.
Основные новшества:
- Реализован новый экспериментальный порт wxQt, обеспечивающий работу wxWidgets поверх фреймворка Qt.
- В порте wxGTK обеспечена полноценная поддержка протокола Wayland.
- Добавлена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI). Добавлена возможность назначения разных DPI для разных мониторов и динамического изменения DPI. Предложен новый API wxBitmapBundle, позволяющий как одним целым манипулировать несколькими вариантами растрового изображения, представленных в разных разрешениях.
- Предложена новая сборочная система на базе CMake. В сборочную систему добавлена поддержка новых компиляторов (включая MSVS 2022, g++ 12 и clang 14) и операционных систем.
- Переработана поддержка OpenGL, улучшено использование новых версий OpenGL (3.2+).
- Добавлена поддержка сжатия LZMA и файлов ZIP 64.
- Усилена защита на этапе компиляции, благодаря возможности отключения опасных неявных преобразований между строками с типами wxString и «char*».
- Добавлена поддержка событий для управляющих жестов, воспроизводимых при помощи мыши.
- В классах wxFont и wxGraphicsContext добавлена возможность указания нецелых значений при определении размера шрифтов и ширины светового пера.
- В классе wxStaticBox реализована возможность назначения произвольных меток окнам.
- В API wxWebRequest добавлена поддержка HTTPS и HTTP/2.
- В классе wxGrid добавлена поддержка заморозки столбцов и строк.
- Представлены новые классы: wxActivityIndicator, wxAddRemoveCtrl, wxAppProgressIndicator, wxBitmapBundle, wxNativeWindow, wxPersistentComboBox, wxPowerResourceBlocker, wxSecretStore, wxTempFFile и wxUILocale.
- Для всех новых и некоторых существующих классов реализованы новые обработчики XRC.
- Представлены новые методы: wxDataViewToggleRenderer::ShowAsRadio(), wxDateTime:: GetWeekBasedYear(), wxDisplay::GetPPI(), wxGrid::SetCornerLabelValue(), wxHtmlEasyPrinting::SetPromptMode(), wxJoystickEvent::GetButtonOrdinal(), wxListBox::GetTopItem(), wxProcess::Activate(), wxTextEntry::ForceUpper(), wxStandardPaths::GetUserDir(), wxToolbook::EnablePage(), wxUIActionSimulator::Select().
- Внесены значительные улучшения в классы wxBusyInfo, wxDataViewCtrl, wxNotificationMessage, wxStaticBox, wxStyledTextCtrl и wxUIActionSimulator.
- Улучшена поддержка платформы macOS, в том числе реализована возможность использования тёмной темы оформления и добавлена поддержка устройств на процессорах ARM.
- Внесены улучшения, связанные с поддержкой стандарта C++11. Добавлена поддержка сборки компиляторами C++20.
- Обновлены все входящие в комплект сторонние библиотеки. Добавлена поддержка WebKit 2 и GStreamer 1.7.
Источник: opennet.ru