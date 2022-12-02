Выпуск Green Linux, редакции Linux Mint для российских пользователей

Представлен первый выпуск дистрибутива Green Linux, представляющего собой адаптацию Linux Mint 21, подготовленную с учётом потребностей российских пользователей и избавленную от привязки к внешней инфраструктуре. Изначально проект развивался под именем Linux Mint Russian Edition, но в конечном счёте был переименован. Размер загрузочного образа — 2.3 ГБ (Яндекс Диск, Torrent).

Основные особенности дистрибутива:

В систему интегрирован корневой сертификат Минцифры.

Firefox заменён на Яндекс Браузер, а LibreOffice заменён на пакет OnlyOffice, разработка которого ведётся в Нижнем Новгороде.

Для установки пакетов задействовано зеркало репозиториев Linux Mint, развёрнутое на своих серверах. Репозитории Ubuntu заменены на зеркало, поддерживаемое компанией Яндекс.

Для синхронизации времени использованы российские NTP-серверы.

Удалены не актуальные для российских пользователей приложения.

Проведена оптимизация настроек ядра Linux и системы.

Добавлена возможность установки минимальной версии.

В течение следующих нескольких месяцев планируется произвести полный ребрендинг дистрибутива и реализовать собственную систему обновлений, позволяющую выпускать обновления независимо от Linux Mint.



Источник: opennet.ru