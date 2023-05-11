Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.70

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.70, пытающегося сочетать высокую производительность, безопасность, соответствие стандартам и гибкость настройки. Lighttpd пригоден для применения на высоконагруженных системах и нацелен на низкое потребление памяти и ресурсов CPU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Основные изменения:

В mod_cgi ускорен запуск CGI-скриптов.

Обеспечена экспериментальная поддержка сборки для платформы Windows.

Проведена подготовка к выносу кода с реализацией HTTP/2 из основной сервера в отдельный модуль mod_h2, который можно отключить, если нет необходимости в поддержке HTTP/2. Переход со встроенной реализации на mod_h2 ожидается в одном из будущих выпусков.

В режиме прокси для HTTP/2 реализована возможность обработки запросов нескольких клиентов в рамках одного соединения к между сервером и прокси (mod_extforward, mod_maxminddb).

Прекращена сборка отдельных динамически загружаемых модулей mod_access, mod_alias, mod_evhost, mod_expire, mod_fastcgi, mod_indexfile, mod_redirect, mod_rewrite, mod_scgi, mod_setenv, mod_simple_vhost и mod_staticfile, функциональность которых встроена в основной исполняемый файл (отдельные модули не использовались на практике).

Источник: opennet.ru