Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.71

Опубликован релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.71, пытающегося сочетать высокую производительность, безопасность, соответствие стандартам и гибкость настройки. Lighttpd пригоден для применения на высоконагруженных системах и нацелен на низкое потребление памяти и ресурсов CPU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии осуществлён переход со встроенной в основной сервер реализации HTTP/2 на отдельный модуль mod_h2, который можно отключить, если нет необходимости в поддержке HTTP/2.



Источник: opennet.ru